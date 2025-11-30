Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:15 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Josefa Videira González

(Viuda de Don Eulogio Otero Rodríguez)

QUE FALLECIÓ EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 92 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijo: Eulogio, Ricardo, Jesús y María Teresa Otero Videira; hijos políticos: Luisa, Elena y Javier; nietos: Ricardo, Sonia, Fernando, Javier y Martín; hermana política, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su SEPELIO, que tendrá lugar HOY A LAS 12:OO HORAS desde el tanatorio de San Miguel (Las Torres) hasta el cementerio de San Lázaro donde se le dará sepultura, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre de 2025