Josefa Sánchez Suárez
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:01
LA SEÑORA DOÑA
Josefa Sánchez Suárez
(Viuda de Don Florencio Bordón Ramírez)
QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su hija: Florencia Bordón Sánchez (Viuda de Francisco Santana Sosa); nietas: Omayra y Kiara; bisnietas y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 12:00 HORAS, desde el Tanatorio de Las Rubiesas (Telde) al Cementerio de San Gregorio (Telde), donde se le dará SEPULTURA; y a la MISA FUNERAL, que se celebrará el PRÓXIMO MARTES DÍA 25, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción (Jinámar); favores que agradecerán profundamente
Telde, a 23 de noviembre de 2025