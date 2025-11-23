Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Josefa Sánchez Suárez

Domingo, 23 de noviembre 2025

LA SEÑORA DOÑA

Josefa Sánchez Suárez

(Viuda de Don Florencio Bordón Ramírez)

QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su hija: Florencia Bordón Sánchez (Viuda de Francisco Santana Sosa); nietas: Omayra y Kiara; bisnietas y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 12:00 HORAS, desde el Tanatorio de Las Rubiesas (Telde) al Cementerio de San Gregorio (Telde), donde se le dará SEPULTURA; y a la MISA FUNERAL, que se celebrará el PRÓXIMO MARTES DÍA 25, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción (Jinámar); favores que agradecerán profundamente

Telde, a 23 de noviembre de 2025

