Josefa Carbonell Sellés
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59
LA SEÑORA DOÑA
Josefa Carbonell Sellés
(Viuda don Luis Villarraso Guzmán)
QUE FALLECIÓ EN MASPALOMAS EL 18 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 100 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Cristina, Isabel y Luis; hijo político: Henk; hermana: Angelina; hermano político (†); nietos, bisnietos, sobrinos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar MAÑANA MIÉRCOLES, A LAS 00:10 HORAS, desde el Tanatorio de Maspalomas donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio del Lomo Maspalomas donde se procederá al acto de su incineración; y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el JUEVES 28 DE AGOSTO, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia de la Santísima Trinidad (El Tablero); favores que agradecerán profundamente
Maspalomas, a 19 de agosto de 2025
