José Torres Morales
Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:06
EL SEÑOR DON
José Torres Morales
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LOS 88 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Francisca López Molina; su hermano: Segundo Torres Morales (†); sus sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 16:00 HORAS, desde el Tanatorio San Miguel (C/ Aldea Blanca, nº 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí al Cementerio Católico de San Lázaro, donde se le dará sepultura; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.