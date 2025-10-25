Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 25 de octubre de 2025

José Miguel Ojeda Torres

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

José Miguel Ojeda Torres

QUE FALLECIÓ EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 52 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus padres; Juan Ojeda y María Torres: hermanos; Rubén y Leticia Ojeda Torres: hermano político; Ulises Suárez; sobrinos: Airam y Asier; primos, tíos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de la palabra que tendrá lugar HOY SÁBADO A LAS 11:00 HORAS, en el velatorio de Vecindario y a la posterior conducción de su cadáver A LAS 17:00 HORAS, desde el velatorio de Vecindario al cementerio de Tunte donde se le dará sepultura. Y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el próximo LUNES DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia San Rafael (Vecindario); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria a 25 de octubre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  4. 4 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  5. 5 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7 Renovar el DNI sin desplazarse a la ciudad: así funciona la nueva unidad VIDOC en Teror
  8. 8 El Mercado del Puerto pide ayuda
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 24 de octubre
  10. 10 Fiestas de San Rafael en Vecindario 2025: programa de actos, conciertos y actividades este fin de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 José Miguel Ojeda Torres

José Miguel Ojeda Torres