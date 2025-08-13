Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Mateo Díaz

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:07

EL SEÑOR DON

José Mateo Díaz

(Hijo predilecto de Gran Canaria)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL LUNES, 11 DE AGOSTO DE 2025

EL PRESIDENTE Y CORPORACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

EXPRESAN su más profundo sentimiento de condolencia, por tan sensible pérdida

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2025

