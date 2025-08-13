José Mateo Díaz
Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:07
EL SEÑOR DON
José Mateo Díaz
(Hijo predilecto de Gran Canaria)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL LUNES, 11 DE AGOSTO DE 2025
EL PRESIDENTE Y CORPORACIÓN DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
EXPRESAN su más profundo sentimiento de condolencia, por tan sensible pérdida
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.