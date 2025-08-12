Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Mateo Díaz

Martes, 12 de agosto 2025, 00:29

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON

José Mateo Díaz

(Viudo de doña Carmen Faura Martín)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2025 A LOS 93 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: María del Carmen, María Lourdes, José y María Jesús Mateo Faura; hijos políticos: Víctor Manuel Olmos(†), José Miguel Ortigosa (†), Ana Motos y Juan Alfonso Martín; nietos: María del Carmen, Lourdes, Lara, Luis Femando, José Miguel, María, Ana, Ignacio, Alfonso y Elisa; bisnietos: Lucas y Lara; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la CONDUCCIÓN DE SU CADÁVER que tendrá lugar MAÑANA MIÉRCOLES A LAS 11:00 HORAS desde el tanatorio Albia San Miguel al cementerio de San Lázaro donde se le dará sepultura. Favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de agosto de 2025

