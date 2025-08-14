Jueves, 14 de agosto 2025, 00:05 Compartir

EL SEÑOR DON José Carmelo de la Guardia Santana

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 13 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Su esposa: Carmen Tavio Sánchez; hijos: Ulises, Bentejui y Bencomo de la Guardia Tavio; hijas políticas: Esther, Sonia y Rocío; nietos: Ian y Erik; hermanos: Clari, Coral y Feluco de la Guardia Santana; hermanos políticos, sobrinos y demás familia

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente que se encuentra instalada en el tanatorio de San Miguel, donde A LAS 16:30 HORAS DE HOY JUEVES, tendrá lugar el acto de su incineración

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 2025