Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 14 de agosto de 2025

José Carmelo de la Guardia Santana

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

José Carmelo de la Guardia Santana

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 13 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 76 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Su esposa: Carmen Tavio Sánchez; hijos: Ulises, Bentejui y Bencomo de la Guardia Tavio; hijas políticas: Esther, Sonia y Rocío; nietos: Ian y Erik; hermanos: Clari, Coral y Feluco de la Guardia Santana; hermanos políticos, sobrinos y demás familia

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente que se encuentra instalada en el tanatorio de San Miguel, donde A LAS 16:30 HORAS DE HOY JUEVES, tendrá lugar el acto de su incineración

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  5. 5 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  6. 6 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  7. 7 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  8. 8 Mateo, ejemplo de integridad y autoridad moral
  9. 9 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  10. 10 Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán el lunes en Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 José Carmelo de la Guardia Santana

José Carmelo de la Guardia Santana