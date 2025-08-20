Jesús Andrés Calvo
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59
EL SEÑOR DON
Jesús Andrés Calvo
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 85 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Josefina Álvarez Espejo; sus hermanos: Eulogia (†), Abilio (†), Román (†), Doroteo (†) y María Gloria (†) Andrés Calvo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO, A LAS 18:00 HORAS, en el tanatorio Albia San Miguel, (C/ Aldea Blanca, nº 3, Las Palmas de Gran Canaria), favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de 2025
