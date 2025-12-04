Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 4 de diciembre de 2025

Ismael Aguiar Alemán

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:09

EL SEÑOR DON

Ismael Aguiar Alemán

(Ebanistería Aguiar)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 89 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Ana Gil Anitua; sus hijos: Gorka e Iñaki Aguiar Gil; sus nietos: Irai y Julen Aguiar Báez; hermana, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su CREMACIÓN, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 4 DE DICIEMBRE, A LAS 20:30 HORAS, en el Crematorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2025

