Isabel Quintana Reyes
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26
LA SEÑORA DOÑA
Isabel Quintana Reyes
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Juan Morales García; hijo: Samuel Morales Quintana; sobrinos, primos y demás familia
Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, desde el Tanatorio San Miguel (Calle Aldea Blanca), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, hasta el cementerio de San Lázaro, MAÑANA SÁBADO A LAS 14:00 HORAS; Favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos.
Las Palmas de Gran Canaria a 16 de agosto de 2025
