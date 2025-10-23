Jueves, 23 de octubre 2025, 00:03 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Inocencia Sosa Cabrera

(Viuda de Don Juan Benítez Medina)

QUE FALLECIÓ EN SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Olga Denia, Manuel Matías y Leticia del Carmen Benítez Sosa; hijos e hijas políticas: Juan Antonio, Elena; nietos: Yanira, Alejandro, Gabriel, Félix e Irene; bisnieta: Valentina; hermana: Juana; sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar MAÑANA VIERNES 24 DE OCTUBRE, A LAS 19:30 HORAS en la iglesia de San Fernando de Puerto de Mogán, en Paseo de los Pescadores, 5, Puerto de Mogán, Lomo Quiebre, Mogán; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre de 2025