Herminia Álvarez Castro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

LA SEÑORA DOÑA

Herminia Álvarez Castro

(Viuda de Don Francisco Suárez Barber)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SS.SS. Y LA B.A. DE SU SANTIDAD

Su hija: Beatriz Suárez Álvarez; hijo político: José Jiménez Cáceres; nietos: Ismael, Jaime y Javier Jiménez Suárez; hermanos: Isabel Álvarez Castro; Francisco Manuel, Lidia María, Jorge Alberto, Olga Rosa, Juan Ricardo, Manuel Ángel (†) y Marco Antonio (†) Álvarez Gómez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

COMUNICAN que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Albia San Miguel y que la conducción de su cadáver, tendrá lugar HOY LUNES DÍA 24, A LAS 15:00 HORAS, desde citado tanatorio al cementerio de Las Palmas, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2025

