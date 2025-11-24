Herminia Álvarez Castro
Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03
LA SEÑORA DOÑA
Herminia Álvarez Castro
(Viuda de Don Francisco Suárez Barber)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 83 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SS.SS. Y LA B.A. DE SU SANTIDAD
Su hija: Beatriz Suárez Álvarez; hijo político: José Jiménez Cáceres; nietos: Ismael, Jaime y Javier Jiménez Suárez; hermanos: Isabel Álvarez Castro; Francisco Manuel, Lidia María, Jorge Alberto, Olga Rosa, Juan Ricardo, Manuel Ángel (†) y Marco Antonio (†) Álvarez Gómez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
COMUNICAN que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Albia San Miguel y que la conducción de su cadáver, tendrá lugar HOY LUNES DÍA 24, A LAS 15:00 HORAS, desde citado tanatorio al cementerio de Las Palmas, donde se procederá al acto de su INHUMACIÓN
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2025