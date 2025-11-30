Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:15 Compartir

EL SEÑOR DON Gonzalo José Cárdenes Santana

QUE FALLECIÓ EN SANTA BRÍGIDA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 80 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Estrella Déniz Déniz; sus hijas: Laura y Lourdes Cárdenes Déniz; su hijo político: Abel Cabrera Rodríguez; su nieto: Iker Mendoza Cárdenes; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY DOMINGO DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 16:00 HORAS, desde el Velatorio de Santa Brígida, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, y seguidamente al Cementerio de Santa Brígida donde se le dará sepultura. Favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Santa Brígida, a 30 de noviembre de 2025