Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 11 de agosto de 2025

Gloria Esther Pérez Marrero

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:08

LA SEÑORA DOÑA

Gloria Esther Pérez Marrero

QUE FALLECIÓ EN CARDONES, EL 10 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 48 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus padres: Juan Pérez Acosta (Conocido por Pérez) y Esther Marrero de Hombre; su hermano: Juan Manuel Pérez Marrero; sus tíos: Juana Gloria, Manuel, Santiago e Inés Marrero de Hombre; primos, primas y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 HORAS, desde el Velatorio de Cardones al cementerio de Cardones, donde se procederá al acto de su inhumación; así mismo, tendrá lugar el SÁBADO 16 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 18:00 HORAS, una MISA FUNERAL por su alma en la Parroquia de San Isidro Labrador (Cardones); favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Estarás siempre en nuestros corazones y a nuestro lado. Te echaremos mucho de menos. Has sido muy valiente, guerrera y luchadora

En Cardones, a 11 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  2. 2 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  3. 3 Noche mágica de fuegos en San Lorenzo
  4. 4 El calor intenso y la calima se quedan anclados sobre las islas
  5. 5 El FiestoRon se despide hasta el 2026
  6. 6 Dos vecinas de Telde fallecen en un accidente de tráfico en León mientras estaban de vacaciones
  7. 7 San Lorenzo celebra su día grande marcado por las altas temperaturas
  8. 8 San Nicolás reclama que el colegio Guiniguada se abra al uso vecinal
  9. 9 Dos personas mayores sufren síncopes por el calor en Tenerife y La Palma
  10. 10 Cinco investigados por cortar crestas a gallos de pelea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gloria Esther Pérez Marrero

Gloria Esther Pérez Marrero