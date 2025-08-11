Gloria Esther Pérez Marrero
Lunes, 11 de agosto 2025, 00:08
LA SEÑORA DOÑA
Gloria Esther Pérez Marrero
QUE FALLECIÓ EN CARDONES, EL 10 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 48 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus padres: Juan Pérez Acosta (Conocido por Pérez) y Esther Marrero de Hombre; su hermano: Juan Manuel Pérez Marrero; sus tíos: Juana Gloria, Manuel, Santiago e Inés Marrero de Hombre; primos, primas y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 HORAS, desde el Velatorio de Cardones al cementerio de Cardones, donde se procederá al acto de su inhumación; así mismo, tendrá lugar el SÁBADO 16 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 18:00 HORAS, una MISA FUNERAL por su alma en la Parroquia de San Isidro Labrador (Cardones); favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Estarás siempre en nuestros corazones y a nuestro lado. Te echaremos mucho de menos. Has sido muy valiente, guerrera y luchadora
En Cardones, a 11 de agosto de 2025
