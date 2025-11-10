Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 10 de noviembre de 2025

Georgina Morales Amado

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:04

LA SEÑORA DOÑA

Georgina Morales Amado

(Viuda de Don José Eulogio Espino Stinga)

-Maestra jubilada-

(Natural de Cardones, Arucas)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA DE AYER, A LOS 97 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: José Manuel (†), Herminia, Gabriel, Orlando y Francisco Espino Morales; sus nietos: Claudia, Carlota, Aday, Beney, Himar, Sara y María; sus bisnietos: Pablo y Alba; sus hermanos: Reinaldo (†), Esther (†), Arcadio (†), Horacio (†), Iluminada (†), América (†), Delia y Edelmira Morales Amado; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 10 DE NOVIEMBRE, A LAS 17:00 HORAS, desde el Velatorio Municipal de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio Parroquial de Cardones; y a la MISA FUNERAL que se celebrará el PRÓXIMO LUNES DÍA 17 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Bautista (Arucas); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 10 de noviembre de 2025

