Francisco Salvador Servan Morales
Viernes, 24 de octubre 2025, 00:06
DON
Francisco Salvador Servan Morales
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 72 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: María del Cristo Estupiñán Reyes; sus hijos: Vanesa y Salvador Servan Estupiñán; su nieta: Giselle; sus primos y demás familia; su perrita: Noah
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su CREMACIÓN, que tendrá lugar MAÑANA SÁBADO DÍA 25 DE OCTUBRE, A LAS 00:30 HORAS, en el Tanatorio San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2025