Martes, 9 de diciembre 2025, 00:09 Compartir

EL SEÑOR DON Francisco José Santana Vega

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Felipe, Juan Jesús y Rita Teresa; su hermano político: Saúl; su sobrina: Carla Sofía; su tía, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL, que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 19:30 HORAS, en la Parroquia de Santa María del Pino; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de 2025