Francisca Rodríguez Sánchez
Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:15
LA SEÑORA DOÑA
Francisca Rodríguez Sánchez
(VIUDA DE JOSÉ CAMPOS CAMPOS)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 94 AÑOS DE EDAD
Tus hijos: María Inmaculada, Alejandro, Octavio y María José Campos Rodríguez; tus nietos: Carlos, David, Héctor, Jorge, Pablo, Javier, Iris, Lara y Ainhoa; hermanos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 16:30 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel, al Cementerio San Lázaro, donde se procederá al acto de su inhumación, Favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre de 2025