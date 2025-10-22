Francisca Martín Benítez
Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:06
LA SEÑORA DOÑA
Francisca Martín Benítez
(Viuda de Don Vicente Benítez Afonso)
QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 85 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Sergio (†), Ángela, Juan Carlos (†) y Alexis Benítez Martín; su hija política: Laura; sus nietos: Héctor, Alberto, Sheila, Alexandra y Muriel; su bisnieto: Neizan; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a su cortejo fúnebre, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2025, A LAS 11.45 HORAS, desde el Tanatorio de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Santidad, donde se oficiará su MISA FUNERAL y desde allí al Cementerio de Arucas, donde se procederá a su INHUMACIÓN; favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de 2025