Félix Almeida Rodríguez
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03
EL SEÑOR DON
Félix Almeida Rodríguez
(Viudo de Cástula Rodríguez Almeida)
QUE FALLECIÓ EN LA VILLA DE MOYA, EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: José y Francisco; hijas políticas: Mariola y Juani; nieto: José Daniel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la CONDUCCIÓN DE SU CADÁVER que tendrá lugar HOY JUEVES A LAS 17:10 HORAS desde el Tanatorio de Moya donde se encuentra instala su capilla ardiente a la Parroquia de La Candelaria donde se le dirá una misa funeral de corpore insepulto y desde allí al cementerio católico de Moya, favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de 2025
