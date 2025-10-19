Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025

Feliciana Gómez Rodríguez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:11

LA SEÑORA DOÑA

Feliciana Gómez Rodríguez

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 82 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Santiago; hijos: Santiago (†), Roberto, Orlando y Domingo; hijas políticas: Elsa y Ana; nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO, A LAS 16:30 HORAS, desde el Velatorio de Vecindario, donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Cementerio de San Rafael; favores que agradecerán profundamente

Vecindario, a 19 de octubre de 2025

