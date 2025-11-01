Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:19 Compartir

Eugenio Guerra Aguiar

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Su esposa: Berta García Rodríguez; hijos: María de Guía y Alberto Guerra García; nietos: Alberto y Asier; hermanos: Fernando (†), Juan (†), Reyita y Cayetano; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de noviembre de 2025