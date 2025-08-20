Claudio Santana Bolaños
Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:06
EL SEÑOR DON
Claudio Santana Bolaños
QUE FALLECIÓ EN GÁLDAR, EL 16 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: María Dolores; hijas: Antonia María y Mode; hijos políticos: Aníbal y Rubén; nietos: Eliot, Claudia y Héctor; hermanos: Mario, Margarita, Conrado, Conchita, Suso, Cristóbal, Begoña, Juan Bosco y Chano; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma y se sirvan asistir a la misa funeral que tendrá lugar MAÑANA JUEVES DÍA 21 DE AGOSTO, A LAS 19:00 HORAS en la Iglesia Santiago de Gáldar
Gáldar, a 20 de agosto de 2025
