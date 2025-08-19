Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Milagrosa Batista García

Martes, 19 de agosto 2025, 18:22

LA SEÑORA DOÑA

Milagrosa Batista García

QUE FALLECIÓ EN ARUCAS, EL 18 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 74 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Manuel Sánchez Marrero; hijos: Yeray, Mifaya, Ayoze y Adara Sánchez Batista; hijas políticas, nietos: Acoidan, Isabela, Ayoze y Arianna; hermanos: José, Rosario, Luis y Jesús; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 16:30 HORAS, desde el Tanatorio de San Miguel (C/ Aldea Blanca, 3, Las Torres), donde se encuentra instalada su capilla ardiente, hasta el cementerio de Arucas, favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de Agosto de 2025

