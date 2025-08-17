Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 17 de agosto de 2025

Estela María Delgado González

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:13

LA SEÑORA DOÑA

Estela María Delgado González

(Viuda de Don Pascual Jávega Cebrián)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

Sus hijos: Ana Estela(†), Pascual, María del Pilar y Juan Miguel Jávega Delgado; su hija política, sus nietos, sobrinos y demás familia

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio San Miguel, sala 205, donde tendrá lugar su CREMACIÓN,HOY DÍA 17, A LAS 20:30 HORAS

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de Agosto de 2025

