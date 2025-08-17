Estela María Delgado González
Domingo, 17 de agosto 2025, 00:13
LA SEÑORA DOÑA
Estela María Delgado González
(Viuda de Don Pascual Jávega Cebrián)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 88 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD
Sus hijos: Ana Estela(†), Pascual, María del Pilar y Juan Miguel Jávega Delgado; su hija política, sus nietos, sobrinos y demás familia
AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio San Miguel, sala 205, donde tendrá lugar su CREMACIÓN,HOY DÍA 17, A LAS 20:30 HORAS
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de Agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.