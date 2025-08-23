Emilio González Rodríguez
Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09
EL SEÑOR DON
Emilio González Rodríguez
(Expresidente de la Cooperativa Agrícola de El Tablero)
Sus padres: José (†) y Teodosia (†); sus hermanos: Fidel (†), Juan, Carmelina (†), Rosa, Beli, Adrián M., Loli, Dora y Suso González Rodríguez; hermanos políticos y sobrinos
RUEGAN a sus amistades y seres queridos asistir a las MISAS FUNERALES en su recuerdo, que se celebrarán HOY SÁBADO DÍA 23 DE AGOSTO, A LAS 18:30 HORAS en la Parroquia de la Santísima Trinidad de El Tablero de Maspalomas; y el MARTES 26 DE AGOSTO, A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia de San Rafael de Vecindario, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
En El Tablero de Maspalomas, a 23 de agosto de 2025
