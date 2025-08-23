Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 23 de agosto de 2025

Emilio González Rodríguez

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

EL SEÑOR DON

Emilio González Rodríguez

(Expresidente de la Cooperativa Agrícola de El Tablero)

Sus padres: José (†) y Teodosia (†); sus hermanos: Fidel (†), Juan, Carmelina (†), Rosa, Beli, Adrián M., Loli, Dora y Suso González Rodríguez; hermanos políticos y sobrinos

RUEGAN a sus amistades y seres queridos asistir a las MISAS FUNERALES en su recuerdo, que se celebrarán HOY SÁBADO DÍA 23 DE AGOSTO, A LAS 18:30 HORAS en la Parroquia de la Santísima Trinidad de El Tablero de Maspalomas; y el MARTES 26 DE AGOSTO, A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia de San Rafael de Vecindario, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

En El Tablero de Maspalomas, a 23 de agosto de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  3. 3 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  4. 4 Concierto de Camilo en Gran Canaria: el artista ya está en la isla y le espera un Arena a reventar
  5. 5 Calendario laboral: estos son los días festivos en Canarias en 2026
  6. 6 Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes
  7. 7 Un hombre con orden judicial es arrestado en Puerto Rico cuando pedía limosna junto a su perro
  8. 8 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  9. 9 Se elevan a 17 las personas afectadas por el brote hospitalario de salmonela
  10. 10 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Emilio González Rodríguez

Emilio González Rodríguez