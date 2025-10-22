Domingo Navarro Tejera
Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:06
EL SEÑOR DON
Domingo Navarro Tejera
QUE FALLECIÓ EN SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025, A LOS 86 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Antonia Rosa Cabrera Santana; hijos: Susana, Juana, Domingo, Francisco (†), Loli, Germán y Nauzet; hijos políticos: Victoriano (†), Adán, Nieves, El yazid, Pilar e Idaira; hermanos: Francisco, Antonio (†), Andrés, Bernardo, Carmela, Rosa, Dominga, Loli, Juan, José, Angelito, Carmen (†), Flora (†), Victoriana (†), Isabel (†), Felisa (†), María (†), Cristóbal (†) y Conchi (†); nietos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL, que tendrá lugar MAÑANA JUEVES DÍA 23 DE OCTUBRE, A LAS 18:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Evangelista (Cruce de Sardina)
Santa Lucía de Tirajana, a 22 de octubre de 2025