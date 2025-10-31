Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 31 de octubre de 2025

Domingo Marrero Marrero

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:13

EL SEÑOR DON

Domingo Marrero Marrero

(Natural de Cambalud-Firgas y vecino de Arucas) -Policía jubilado de Las Palmas de Gran Canaria-

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA DE AYER, A LOS 84 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su compañera: María Rosa Ortega Suárez; su hija: Concepción Marrero Santana; su nieto: Garoé Martín Marrero; sus hermanos: José, Juana y Dulce Marrero Marrero; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY VIERNES DÍA 31 DE OCTUBRE, A LAS 13:00 HORAS, desde el velatorio municipal de Arucas, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al Tanatorio San Miguel donde A LAS 14:00 HORAS tendrá lugar el acto de su INCINERACIÓN. Y a la MISA FUNERAL que tendrá lugar el PRÓXIMO MIÉRCOLES DÍA 5 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia de San Juan Bautista en Arucas, favores por los cuales quedarán profundamente agradecidos

Arucas, a 31 de octubre de 2025

