Domingo Machín Machín (Mingole)
Martes, 2 de diciembre 2025, 00:05
EL SEÑOR DON
Domingo Machín Machín (Mingole)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2025 A LOS 89 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Tu hermana Rosario Machín Machín; tu cuñado Carmelo; tus sobrinos y demás familia.
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cuerpo, que tendrá lugar HOY MARTES A LAS 11:00 HORAS desde el tanatorio de San Miguel (Las Palmas), donde se encuentra instalada su capilla ardiente y desde allí al cementerio católico de San Lázaro; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de 2025