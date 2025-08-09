Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 9 de agosto de 2025

Dolores Díaz Cruz

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:11

LA SEÑORA DOÑA

Dolores Díaz Cruz

(Viuda de Don Jaime Socorro González)

QUE FALLECIÓ EN ARGUINEGUÍN EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de la palabra corpore insepulto, que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 9 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 16:30 HORAS en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Arguineguín, y desde allí al cementerio de Mogán. Favores por los que les quedarán profundamente agradecidos.

Arguineguín, a 9 de agosto de 2025

