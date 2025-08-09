Dolores Díaz Cruz
Sábado, 9 de agosto 2025, 00:11
LA SEÑORA DOÑA
Dolores Díaz Cruz
(Viuda de Don Jaime Socorro González)
QUE FALLECIÓ EN ARGUINEGUÍN EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2025, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de la palabra corpore insepulto, que tendrá lugar HOY SÁBADO DÍA 9 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 16:30 HORAS en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Arguineguín, y desde allí al cementerio de Mogán. Favores por los que les quedarán profundamente agradecidos.
Arguineguín, a 9 de agosto de 2025
