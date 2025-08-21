Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03 Compartir

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA DOÑA Concepción Guerra Bosch

(Viuda del excelentísimo señor don Lucas García Rodríguez, Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Canarias)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 96 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: José Antonio, Concepción y Lucas García Guerra; hijos políticos: Rosa María García Martínez, Eugenio Alcántara Mansilla y María del Carmen Cruz de Mercadal; nietos: Álvaro García García, Lucas, Eugenio, Tomás y Javier Alcántara García; hermanas: Teresa y Alicia Guerra Bosh; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar HOY JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 18:30 HORAS, en la Parroquia de San Agustín en Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de agosto de 2025