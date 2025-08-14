Jueves, 14 de agosto 2025, 00:06 Compartir

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA DOÑA Concepción Guerra Bosch

(Viuda del Excelentísimo señor Don Lucas García Rodríguez, fiscal jefe de la audiencia territorial de Las Palmas)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, A LOS 96 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: José Antonio, Concepción y Lucas García Guerra; hijos políticos: Rosa María García Martínez, Eugenio Alcántara Mansilla y María del Carmen Cruz de Mercadal; nietos: Álvaro García García, Lucas, Eugenio, Tomás y Javier Alcántara García; hermanas: Teresa y Alicia Guerra Bosch; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la capilla ardiente que se encuentra instalada en la sala 106 del tanatorio Albia San Miguel (C/ Aldea Blanca, 3, Las Torres) y de allí al cementerio de Las Palmas donde se le dará Santa Sepultura, hecho que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 14 DE AGOSTO, A LAS 15:00 HORAS; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 2025