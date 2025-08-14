Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 14 de agosto de 2025

Concepción Guerra Bosch

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:06

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA DOÑA

Concepción Guerra Bosch

(Viuda del Excelentísimo señor Don Lucas García Rodríguez, fiscal jefe de la audiencia territorial de Las Palmas)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, A LOS 96 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: José Antonio, Concepción y Lucas García Guerra; hijos políticos: Rosa María García Martínez, Eugenio Alcántara Mansilla y María del Carmen Cruz de Mercadal; nietos: Álvaro García García, Lucas, Eugenio, Tomás y Javier Alcántara García; hermanas: Teresa y Alicia Guerra Bosch; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la capilla ardiente que se encuentra instalada en la sala 106 del tanatorio Albia San Miguel (C/ Aldea Blanca, 3, Las Torres) y de allí al cementerio de Las Palmas donde se le dará Santa Sepultura, hecho que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 14 DE AGOSTO, A LAS 15:00 HORAS; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 2025

