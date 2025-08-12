Celina González Martín
Martes, 12 de agosto 2025, 00:29
LA SEÑORA DOÑA
Celina González Martín
(Viuda de Don Antonio Díaz Martín)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 30 DE JULIO DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Celina, Carmen Francisca, Juane, Manuel, Sergio y Jorge Díaz González; hijos políticos: José Elías (†), Rembert, Mari Luz, Ana y Nayra; nietos: Raquel, Carla, Andrés, Alberto, Álvaro, Guillermo, Ana, Diego y Pablo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL que tendrá lugar ELPRÓXIMO JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 19:00 HORAS en la Parroquia de la Inmaculada Concepción (Tafira Alta), favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria a 12 de agosto de 2025
