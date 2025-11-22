Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 22 de noviembre de 2025

Ceferina María Ortega Alvarado

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:05

LA SEÑORA DOÑA

Ceferina María Ortega Alvarado

QUE FALLECIÓ EN ARINAGA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Francisco, María Luisa, Salvador, Carlos y Pilar Ortega Alvarado; hermanos políticos: Manuel, Nieves y Rosario; sobrinos, primos y demás familia

AGRADECEN a todas las personas piadosas el acto de asistencia y acompañamiento en estos momentos

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  4. 4 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  5. 5 Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  6. 6 La Audiencia abre la puerta a la personación de los vecinos de Las Rehoyas en el caso Valka
  7. 7 Todas las carreteras cortadas, restricciones al tráfico y cierre de paradas de guaguas en Gran Canaria este viernes
  8. 8 Bombazo en el fútbol regional: Juan Carlos Valerón entrenará al Arguineguín
  9. 9 Investigan como violencia vicaria una posible sustracción de un menor desde Gran Canaria a Málaga
  10. 10 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ceferina María Ortega Alvarado

Ceferina María Ortega Alvarado