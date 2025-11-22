Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:05 Compartir

LA SEÑORA DOÑA Ceferina María Ortega Alvarado

QUE FALLECIÓ EN ARINAGA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Francisco, María Luisa, Salvador, Carlos y Pilar Ortega Alvarado; hermanos políticos: Manuel, Nieves y Rosario; sobrinos, primos y demás familia

AGRADECEN a todas las personas piadosas el acto de asistencia y acompañamiento en estos momentos

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 2025