Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 21 de noviembre de 2025

Ceferina María Ortega Alvarado

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:04

LA SEÑORA DOÑA

Ceferina María Ortega Alvarado

QUE FALLECIÓ EN ARINAGA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hermanos: Francisco, María Luisa, Carlos y Pilar Ortega Alvarado; hermanos políticos: Manuel, Nieves y Rosario; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY VIERNES, A LAS 16:15 HORAS, desde el velatorio de Playa de Arinaga a la Parroquia de San Sebastián (Agüimes), donde se dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Cementerio Católico de San Sebastián (Agüimes); favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 2025

