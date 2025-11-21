Ceferina María Ortega Alvarado
Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:04
LA SEÑORA DOÑA
Ceferina María Ortega Alvarado
QUE FALLECIÓ EN ARINAGA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 63 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hermanos: Francisco, María Luisa, Carlos y Pilar Ortega Alvarado; hermanos políticos: Manuel, Nieves y Rosario; sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY VIERNES, A LAS 16:15 HORAS, desde el velatorio de Playa de Arinaga a la Parroquia de San Sebastián (Agüimes), donde se dirá una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Cementerio Católico de San Sebastián (Agüimes); favores por los que les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 2025