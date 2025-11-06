Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025

Carmen Suárez Robaina

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04

LA SEÑORA DOÑA

Carmen Suárez Robaina

(Viuda de Agapito Robaina Moreno)

-Propietaria de tienda Romo, Telde-

QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Mary Carmen, Pepi, Agapito y Auxi Robaina Suárez; hijos políticos: Germán Santana Marrero (†), Carmelo Gil Mena y Fefi Benítez Ramírez (†); nietos: Sara, Gema, David, Rita y Raúl; nietos políticos: Alex, Yeray, Aída y Katia; bisnietos: Saúl, Alan y Joel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 19:40 HORAS, desde el Tanatorio Las Rubiesas (Telde) donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Tanatorio Mémora Fucasa, C/ Arguineguín, nº24 (Las Torres) donde tendrá el acto de su INCINERACIÓN. Y recordar que su MISA FUNERAL que se celebrará el MARTES 11 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia San Gregorio (Telde); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos

Telde, a 6 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  3. 3 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  4. 4 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  5. 5 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  6. 6 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  7. 7 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  8. 8 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  9. 9 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»
  10. 10 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Carmen Suárez Robaina

Carmen Suárez Robaina