Carmen Suárez Robaina
Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04
LA SEÑORA DOÑA
Carmen Suárez Robaina
(Viuda de Agapito Robaina Moreno)
-Propietaria de tienda Romo, Telde-
QUE FALLECIÓ EN TELDE, EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LOS 89 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Mary Carmen, Pepi, Agapito y Auxi Robaina Suárez; hijos políticos: Germán Santana Marrero (†), Carmelo Gil Mena y Fefi Benítez Ramírez (†); nietos: Sara, Gema, David, Rita y Raúl; nietos políticos: Alex, Yeray, Aída y Katia; bisnietos: Saúl, Alan y Joel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES, A LAS 19:40 HORAS, desde el Tanatorio Las Rubiesas (Telde) donde se encuentra instalada su capilla ardiente al Tanatorio Mémora Fucasa, C/ Arguineguín, nº24 (Las Torres) donde tendrá el acto de su INCINERACIÓN. Y recordar que su MISA FUNERAL que se celebrará el MARTES 11 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, en la Parroquia San Gregorio (Telde); favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos
Telde, a 6 de noviembre de 2025