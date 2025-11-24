Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 24 de noviembre de 2025

Carmelo Martel Galván

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

EL SEÑOR DON

Carmelo Martel Galván

QUE FALLECIÓ EN VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 78 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Juana Benítez Peña; hijos: Juani, Octavio, David, Reyes y Eduardo Martel Benítez; hijos políticos: Laura Navarro, Mari Nieves Ramírez y Fran Montesdeoca; nietos: Abenchara, Paola, Nuhazet, Erenia, Yassira, Izan, Aroa, Gabriel, Brenda, Adrián y Bryan; bisnietos: Miguel y Leo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY LUNES, A LAS 12:30 HORAS, desde el velatorio de Valsequillo de Gran Canaria, donde se encuentra instalada su capilla ardiente, a la Parroquia de San Juan Bautista de Tenteniguada, donde se celebrará una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Tanatorio Memora Fucasa, donde se procederá al acto de su INCINERACIÓN; favores por los que les quedarán profundamente agradecidos

Valsequillo, a 24 de noviembre de 2025

