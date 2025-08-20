Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carlos Rodríguez Hernández

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:59

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 17 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Teresa Castellano Bordón; sus hijos: Juana Teresa, Carlos e Ignacio Rodríguez Castellano; sus hijos políticos: Marian Trapero y Nayra Romera; sus nietos: Lucía, Jorge e Ignacio; su hermana: Rosa; sus sobrinos: Nereo y Pedro; sus hermanos políticos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la celebración de su MISA FUNERAL que tendrá lugar EL JUEVES DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 19:30 HORAS, en la Parroquia de Santa María del Pino (Mesa y López); favores por los cuales, les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de 2025

