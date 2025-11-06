Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025

Antonio Fermín Ramos Marañón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:04

EL SEÑOR DON

Antonio Fermín Ramos Marañón

(Viudo de Doña María Esther Brandon Socorro)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 87 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Hijos: Carmen, Dalila y Belina Ramos Brandon; nietas: Paula y Sara; hijo político: Francisco Javier Bors Santana; hermanos: Pedro, Tere, Jorge (†), Paco, Pastora, Víctor, Paloma (†), Miguel, Patricia, Montse, Alejandro y Carlos; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  4. 4 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  5. 5 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  6. 6 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  7. 7 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  8. 8 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación
  9. 9 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  10. 10 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Antonio Fermín Ramos Marañón

Antonio Fermín Ramos Marañón