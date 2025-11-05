Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025

Antonio Fermín Ramos Marañón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:05

EL SEÑOR DON

Antonio Fermín Ramos Marañón

(Viudo de Doña María Esther Brandon Socorro)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 87 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Hijos: Carmen, Dalila y Belina Ramos Brandon; nietas: Paula y Sara; hijo político: Francisco Javier Bors Santana; hermanos: Pedro, Tere, Jorge (†), Paco, Pastora, Víctor, Paloma (†), Miguel, Patricia, Montse, Alejandro y Carlos; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 2025

