LA SEÑORA DOÑA Antonia Santana Sánchez

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposo: Francisco Rodríguez Ascanio; Hijos: Germán, Antonia, Loly, Paqui y Montse Rodríguez Santana; Hijos políticos: Lucía Ricarte y Emilio Sánchez; Nietos: Pablo, Sandro, Nathan, Ángel y Dakota; Hermanos: Pepe Félix, Félix, María, Agustín, Julia, Paco, Angelita, Juan, Pino y Diego Santana Sánchez; Compadres: Manuel Bolaños y Tina Gil; Ahijados, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar HOY MARTES DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 16:30 HORAS, desde el Tanatorio de San Miguel (C/ Aldea Blanca, 3, Las Torres, Las Palmas de Gran Canaria) donde se encuentra instalada su capilla ardiente, al Cementerio de San Lázaro para proceder a su sepultura, favores por los cuales quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2025