Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 12 de noviembre de 2025

Andrés Pérez Mejías

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:03

EL SEÑOR

Andrés Pérez Mejías

QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 66 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Irma Post; hijos: Robin y Saida Pérez Post; hijos políticos: Jasmijn y Thomas; hermanos: Carmen, Kosty, Manolo, Juan, Concha, Pepe, Sergio, Alcira, Susa, Lala, Begoña y Francisco (†); hermanos políticos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 15:45 HORAS, desde el Tanatorio Municipal de Vecindario, donde se encuentra instalada su capilla ardiente a la Iglesia de San Rafael, donde se celebrará una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Crematorio del Sureste, para su INCINERACIÓN; favores que agradecerán profundamente

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2025

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  2. 2 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  3. 3 Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando
  4. 4 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  5. 5 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  6. 6 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  7. 7 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  8. 8 Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre
  9. 9 Crimen de Andrea Costa: ratifican la pena de 17 años de prisión a la banda del Adoptado por asesinato
  10. 10 La Fiscalía de Medio Ambiente abre diligencias para investigar el vertido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Andrés Pérez Mejías

Andrés Pérez Mejías