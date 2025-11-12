Andrés Pérez Mejías
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:03
EL SEÑOR
Andrés Pérez Mejías
QUE FALLECIÓ EN VECINDARIO, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LOS 66 AÑOS, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Irma Post; hijos: Robin y Saida Pérez Post; hijos políticos: Jasmijn y Thomas; hermanos: Carmen, Kosty, Manolo, Juan, Concha, Pepe, Sergio, Alcira, Susa, Lala, Begoña y Francisco (†); hermanos políticos, sobrinos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, A LAS 15:45 HORAS, desde el Tanatorio Municipal de Vecindario, donde se encuentra instalada su capilla ardiente a la Iglesia de San Rafael, donde se celebrará una MISA FUNERAL corpore insepulto y desde allí al Crematorio del Sureste, para su INCINERACIÓN; favores que agradecerán profundamente
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de noviembre de 2025