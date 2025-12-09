Ana María Rey Guerrero
Martes, 9 de diciembre 2025, 00:08
LA SEÑORA DOÑA
Ana María Rey Guerrero
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 66 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su hija María del Carmen y familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES, A LAS 10:00 HORAS, desde el Tanatorio Albia San Miguel al Cementerio de San Lázaro, donde se le dará sepultura; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de 2025