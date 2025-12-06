Amado González Díaz
Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:07
Amado González Díaz
(Fundador de la Empresa AMAGOLDI)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposa: Flora Santana Cruz; hijos: Israel, Gerardo, Almudena e Iván González Santana; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DÍA 6 DE DICIEMBRE, A LAS 14:00 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de diciembre de 2025