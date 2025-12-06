Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de diciembre de 2025

Amado González Díaz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:07

Amado González Díaz

(Fundador de la Empresa AMAGOLDI)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2025, A LOS 82 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: Flora Santana Cruz; hijos: Israel, Gerardo, Almudena e Iván González Santana; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su INCINERACIÓN, que tendrá lugar HOY DÍA 6 DE DICIEMBRE, A LAS 14:00 HORAS, en el Crematorio Albia San Miguel, donde se encuentra instalada su capilla ardiente; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de diciembre de 2025

