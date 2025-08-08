Viernes, 8 de agosto 2025, 00:27 Compartir

EL SEÑOR DON Adolfo Robaina Afonso

(Viudo de Doña Nélida Álvarez Rodríguez)

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijos: Fina, Poli, Tilita, Eli, Pili, Adolfo (†) y Cani Robaina Álvarez; hijos políticos; nietos y demás familia.

AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Velatorio de Vecindario donde HOY VIERNES DÍA 8 tendrá lugar la conducción de su cadáver a la Parroquia de San Rafael donde se le dirá una MISA FUNERAL y desde allí al cementerio de San Rafael (Vecindario)

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2025