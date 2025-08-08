Adolfo Robaina Afonso
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:27
EL SEÑOR DON
Adolfo Robaina Afonso
(Viudo de Doña Nélida Álvarez Rodríguez)
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2025, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Sus hijos: Fina, Poli, Tilita, Eli, Pili, Adolfo (†) y Cani Robaina Álvarez; hijos políticos; nietos y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que su capilla ardiente se encuentra instalada en el Velatorio de Vecindario donde HOY VIERNES DÍA 8 tendrá lugar la conducción de su cadáver a la Parroquia de San Rafael donde se le dirá una MISA FUNERAL y desde allí al cementerio de San Rafael (Vecindario)
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2025
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.