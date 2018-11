El Día de los Santos, sin flores a causa del tiempo

La organización de agricultores Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha señalado a la meteorología adversa como una de los responsables de este pesimismo que predomina este año en el sector. La meteorología ha retrasado la floración de algunas variedades y reducirá, por tanto, el consumo en este fiesta de los Santos.

“Mientras tanto, la producción nacional sigue cayendo y aumentan las importaciones”, señalan desde esta organización. La margarita y el crisantemo son las variedades peor paradas. La floración se ha retrasado considerablemente y muchas plantas no llegarán a tiempo para las ventas de Todos los Santos, por lo que se quedarán en las explotaciones, “provocando grandes pérdidas a los agricultores”, han denunciado.

La paniculata también ha tenido problemas que han llevado a un retraso en la producción a causa del tiempo.

Los precios de las flores en origen siguen siendo muy bajos, hasta un 25% más bajos en rosas y claveles respecto a la pasada campaña, impidiendo a los agricultores obtener una rentabilidad suficiente para sus invernaderos.

España destinó el año pasado 1.671 hectáreas al cultivo de flor cortada. Por territorios, destacan Andalucía (651 has, el 29%), Murcia (314 has, el 19%), Comunidad Valenciana (233 has, 14%), Galicia (182 has, 11%), Cataluña (121 has, 7,2%) y Canarias (99 has, 6%).