Aviso amarillo por oleaje y viento en las costas

Desde las 09.00 horas del sábado el litoral norte de Gran Canaria y Tenerife y toda la costa de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera estarán en aviso amarillo por fuerte oleaje con olas que pueden alcanzar los cuatro metros de altura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Será mar combinada del norte. El aviso estará vigente de momento hasta las 21.00 horas.

Ante esta previsión, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en Garachico, en Tenerife, a partir de las 06.00 horas de este sábado.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, que toma esta decisión en base a la predicción de la Aemet, advierte en su cuenta de Twitter de viento del este y nordeste de hasta 50 kilómetros por hora a partir del sábado al mediodía y de oleaje de hasta 5 metros entre las 9 y las 18 horas.

Ante esta situación se recomienda no se situarse en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas. Evitar la pesca en zonas de riesgo, no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa. Evitar bañarse en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales. No bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento. Evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampar en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.