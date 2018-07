Agónico rescate de un perro asfixiado en un coche

La propietaria del vehículo, que no ha sido localizada, se enfrenta a un delito leve de maltrato animal. Los agentes trataron de ponerse en contacto telefónico con la propietaria del vehículo, pero al no responder a las llamadas, lo que intentaron con el equipo de megafonía que llevan instalados los coches oficiales, por si se encontraban en las inmediaciones, pero tampoco tuvieron éxito. Con el vehículo a pleno sol, y observando que el animal comienza a mostrar síntomas de desfallecimiento, sobre las 12.15 horas decidieron romper una de las ventanillas de los vehículos, ya que no había forma de localizar a la propietaria. Una vez fuera el animal, los agentes le refrescaron con agua, y comprobaron que se trataba de un ejemplar hembra de la raza pitbull, raza clasificada de “potencialmente peligrosa” y que carecía de chip identificativo. La Sociedad Protectora de Animales del Medio Vinalopó, de Elda, se presentó en el lugar a requerimiento de los agentes y se ha hecho cargo del animal. Por otro lado, la Guardia Civil sigue intentando localizar a la dueña del vehículo, una ciudadana búlgara de 29 años, que se enfrenta a un delito leve de maltrato animal. Su vehículo, retirado por agentes de la Policía Local de Aspe, ha quedado depositado en las instalaciones municipales del ayuntamiento.