Zayra Gutiérrez EP

Zayra Gutiérrez, en terapia por el acoso en redes sociales

«La gente va a hacer daño, saben lo que duele», ha asegurado la hija de Guti y Arantxa de Benito

Joaquina Dueñas

Martes, 28 de octubre 2025, 11:30

A mediados de octubre, Zayra Gutiérrez, hija de José María Gutiérrrez 'Guti' y Arantxa de Benito, emitió un comunicado con el que anunciaba que después de años dedicada a la creación de contenido, necesitaba «un descanso». «No quiero ver, ni me interesa ver la vida de nadie y tampoco quiero exponer la mía», explicaba. Ahora, ha dado más detalles sobre el momento que está atravesando y ha revelado que ha necesitado ayuda profesional. «Estoy en terapia y el psicólogo me recomendó desconectar», ha contado en el programa 'El tiempo justo'.

Durante su relato, ha confesado que «me han deseado la muerte a mí, a mis hijos y a mis hermanos». «La gente va a hacer daño, saben que duele. Aunque sea un personaje público que patine, no le deseo la muerte nunca», ha subrayado, reconociendo que, en ocasiones, ha podido cometer errores, lo que no justifica los ataques recibidos. En este sentido, Zayra ha señalado que «es verdad que en este punto ser 'hija de' es más fácil criticar».

Su retirada del mundo digital es total. Aunque forma parte del equipo de un centro de estética, no participa en las acciones que el negocio realiza para las redes sociales. La joven, que se convirtió en madre junto a Miki Mejías en abril de 2023, cuando tenía 22 años, ha explicado que ahora está centrada en sí misma: «Haciendo mucho deporte, sin móvil; estoy viviendo cómo es la vida fuera de las redes».

